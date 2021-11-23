Son dakika haberi | Başakşehir'de karısını döverek öldürdü

Olay, geçtiğimiz pazar günü Başakşehir Güvercintepe'de meydana geldi. İddialara göre, aynı tekstil atölyesinde çalışan Mehmet Altıntaş ile eşi Şahibe Altıntaş, geç saatlere kadar mesaiye kaldı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle çiftin arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Altıntaş, eşi Şahibe Altıntaş'ı feci şekilde dövdü. Şahibe Altıntaş aldığı darbelerle yere yığılırken, Mehmet Altıntaş hafif ticari aracına binerek kaçtı. Şüphelinin, "Dükkana gelin anneniz kötü durumda" diyerek haber vermesiyle gelen iki kızı, annelerini üstü çıplak, darbedilmiş halde yerde yatarken buldu. Kızlarının bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan Şahibe Altıntaş hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

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