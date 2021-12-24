BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE YANGIN - Haberler
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BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? BAŞAKŞEHİR'de, tencere tava imalathanesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerinde yangın çıktı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - ? BAŞAKŞEHİR'de, tencere tava imalathanesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerinde yangın çıktı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında 4 konteyner kül olurken, o anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Yangın, saat 08.15 sıralarında Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Panayır Sokak'ta tencere tava imalatı yapan bir fabrikanın bulunduğu işçi konteynerlerinde çıktı. İddiaya göre fabrikanın işçilerine ait konteynerde elektrik nedeniyle çıkan yangın bir anda büyüyünce diğer konteynerlere de sıçradı. İçinde işçilerin olmadığı 4 konteyner tamamen alevler içinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, konteynerlerde kaçak elektriğin kullanıldığı iddia edildi.

BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE YANGIN

BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE YANGIN

BAŞAKŞEHİR'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE YANGIN

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