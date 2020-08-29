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Son dakika haberi: BAŞAKŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR (ÖZEL AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE)

Son dakika haberleri: Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL-Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerleyen bir kişi bir binaya girdi.

Son dakika haberi: BAŞAKŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR (ÖZEL AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE)
29.08.2020 22:14 | Son Güncelleme: 29.08.2020 22:14

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL-Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA 

Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp ve etrafa ateş açarak ilerleyen bir kişi bir binaya girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Binaya özel harekat polisleri operasyon düzenliyor. 

Görüntü dökümü: ---------------------Havaya ateş açan kişi (Mavi tişörtlü)-Polislerin ikna çabaları -Silah sesi duyulması

GEÇİLENLER-Havaya ateş açarak ilerleyen kişi(CEP TELEFONU)-Polislerin ikna çabaları-Bina önünden görüntü-Detaylar  

 


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Kaynak: DHA

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