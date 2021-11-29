Son dakika haberleri! Başakşehir'de elektrik trafosunda yaşanan patlama kamerada
Gelen son dakika haberlerine göre Başakşehir'de elektrik trafosunda yaşanan patlama kamerada Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi'nde elektrik trafosunda yaşanan patlama kameraya yansıdı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de elektrik trafosunda yaşanan patlama kamerada
İSTANBUL - Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi'nde elektrik trafosunda yaşanan patlama kameraya yansıdı.
Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi'nde şiddetli lodos, elektrik direklerine de zarar verdi. Millet Bahçesi'nde bulunan elektrik trafosunda yaşanan patlama kameralara yansıdı.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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