Son dakika haberleri! Başakşehir'de elektrik trafosunda yaşanan patlama kamerada - Haberler
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Son dakika haberleri! Başakşehir'de elektrik trafosunda yaşanan patlama kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Başakşehir'de elektrik trafosunda yaşanan patlama kamerada Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi'nde elektrik trafosunda yaşanan patlama kameraya yansıdı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir'de elektrik trafosunda yaşanan patlama kamerada

İSTANBUL - Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi'nde elektrik trafosunda yaşanan patlama kameraya yansıdı.

Başakşehir Ayazma Millet Bahçesi'nde şiddetli lodos, elektrik direklerine de zarar verdi. Millet Bahçesi'nde bulunan elektrik trafosunda yaşanan patlama kameralara yansıdı.

Son dakika haberleri! Başakşehir'de elektrik trafosunda yaşanan patlama kamerada

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