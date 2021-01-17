Son dakika haberi! Başakşehir'de çocukların kar keyfi
17.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:15
Son dakika haber: İstanbul'da kar yağışı sürüyor.
İstanbul'da kar yağışı sürüyor. Beyaza bürünen Başakşehir'de karın keyfini çocuklar çıkardı. Çocuklar sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen parklara gelerek kar topu oynayıp karın keyfini çıkardı. Bazı çocuklar da ellerindeki poşetlerle karın üzerinde kaymayı tercih etti. Kar yağışının gün içerisinde yüksek yerlerde etkisini sürdüreceği öğrenildi.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SOLAK