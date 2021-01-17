Son dakika haberi! Başakşehir'de çocukların kar keyfi

İstanbul'da kar yağışı sürüyor. Beyaza bürünen Başakşehir'de karın keyfini çocuklar çıkardı. Çocuklar sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen parklara gelerek kar topu oynayıp karın keyfini çıkardı. Bazı çocuklar da ellerindeki poşetlerle karın üzerinde kaymayı tercih etti. Kar yağışının gün içerisinde yüksek yerlerde etkisini sürdüreceği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SOLAK