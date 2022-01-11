Son dakika haberi | Başakşehir'de, aracıyla köpeğe çarparak ölümüne neden olan zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi | Başakşehir'de, aracıyla köpeğe çarparak ölümüne neden olan zanlı yakalandı

Son dakika haberi | Başakşehir'de, aracıyla köpeğe çarparak ölümüne neden olan zanlı yakalandı
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Başakşehir'de, bir sürücünün arabasıyla köpeğe çarparak ölümüne neden olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir'de, bir sürücünün arabasıyla köpeğe çarparak ölümüne neden olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, cipiyle Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı'nda ilerleyen yabancı uyruklu sürücü, yol kenarındaki köpeğe çarptıktan sonra kaçtı.

Köpeğin ölmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini belirledikleri zanlıyı yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olaya ilişkin çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün aracıyla yol kenarındaki iki köpeğin üzerine doğru gelmesi, köpeklerden biri kaçarken diğerinin aracın altında kalması yer alıyor.

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AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

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