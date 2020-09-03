Son dakika haberi... Bartın Irmağı'ndaki balık ölümleriyle ilgili açıklama
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Son dakika haberi... Bartın Irmağı'ndaki balık ölümleriyle ilgili açıklama

Son dakika gündem haberi... Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bartın Irmağı'nın çeşitli noktalarında meydana gelen balık ölümleri nedeniyle başlatılan incelemenin tamamlandığını bildirdi.

Son dakika haberi... Bartın Irmağı'ndaki balık ölümleriyle ilgili açıklama
03.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:22

Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bartın Irmağı'nın çeşitli noktalarında meydana gelen balık ölümleri nedeniyle başlatılan incelemenin tamamlandığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, balık ölümlerinin oksijen yetersizliğinden kaynaklı olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Tüm hat boyunca ırmak akış hızının durağan ve çok yavaş olduğunun tespit edildiğinin kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Su yüksekliğinin az olduğu, ırmak yatağının 8-10 metre arasında çekilmiş olduğu, ırmakta renk değişikliği olmadığı ve doğal renginde aktığı, söz konusu alanda herhangi bir deşarja rastlanmadığı, su içinde balıkların yüzmekte olduğu, Kemerköprü mevkiinde su yüzeyinde ve ırmağın çekilmiş bölgelerinde ölü balıkların bulunduğu görülmüştür. Mevsimsel koşullar itibarıyla yağış miktarının azalması, ırmakta su seviyesinin düşmesi nedeniyle oksijen yetersizliğinden kaynaklı balık ölümlerinin gerçekleştiği değerlendirilmiştir."

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Kaynak: AA

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