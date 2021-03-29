Son dakika haberleri: DSİ yatırımları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla verdiği talimatla hizmete girdi
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Son dakika haberleri: DSİ yatırımları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla verdiği talimatla hizmete girdi

Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Bartın'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Ulus Deresi ve Çerçi Deresi Taşkın Koruma Tesisi, Bartın TOKİ Köprüsü ile 3 taşkın koruma tesisi hizmete açıldı.

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Bartın'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Ulus Deresi ve Çerçi Deresi Taşkın Koruma Tesisi, Bartın TOKİ Köprüsü ile 3 taşkın koruma tesisi hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen DSİ Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan 363 tesisin hizmete alınma töreni kapsamında Ulus Deresi Köprüsü'nde de tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene video konferans yöntemiyle bağlandı.

Hizmete alınan DSİ yatırımlarının genel görüntüsünün yansıtılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği Vali Sinan Güner, tesisin 19 milyon liraya mal olduğunu ve tesisle ilçenin taşkınlardan korunacağını söyledi.

Bartın'da açılışı yapılacak tesislerin toplam maliyetinin 80 milyon lira olduğunu vurgulayan Güner, "Size, emeği geçenlere minnettarız. Bu tesislerin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Protokol üyeleri, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurdeleyi keserek tesislerin açılışını gerçekleştirdi.

Programa, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, daire müdürleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Son dakika haberleri: DSİ yatırımları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla verdiği talimatla hizmete girdi
Son dakika haberleri: DSİ yatırımları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla verdiği talimatla hizmete girdi
Son dakika haberleri: DSİ yatırımları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla verdiği talimatla hizmete girdi
Son dakika haberleri: DSİ yatırımları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla verdiği talimatla hizmete girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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