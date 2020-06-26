Son dakika haberi... Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama Son dakika güncel haberi: Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklamaBARTIN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

BARTIN'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanları takibe aldı. Polis, kent merkezinde düzenlediği operasyonla uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından tutuklandı.

Kaynak: DHA