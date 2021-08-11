Son dakika haberi... Bartın'da sağanak sele neden oldu (6)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Bartın'da sağanak sele neden oldu (6)

Son dakika haberi... Bartın'da sağanak sele neden oldu (6)
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre BELEDİYEDEN UYARI Bartın Belediyesi ırmak kenarlarında yaşayan vatandaşları uyardı.

BELEDİYEDEN UYARI 

Bartın Belediyesi ırmak kenarlarında yaşayan vatandaşları uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bölgemizde dün gece yağan aşırı yağmurla ırmak ve dere yatakları taşmış, baraj doluluk seviyesine ulaşmıştır. Meteorolojik veriler doğrultusunda yağışlar yarın ve Cuma günü de devam edecek olup, Bartın kent merkezi ve mücavir alanlardan geçen ırmak yataklarında su seviyesinin yükselecek olmasından dolayı ırmak yatağı kenarlarına yaklaşılmaması, ırmak yatağı kenarlarında ikamet eden vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemli duyurulur."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

Selin vurduğu Batı Karadeniz'den üzen haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu
Selin vurduğu Batı Karadeniz'den üzen haber! 13 yaşındaki kız çocuğu suların arasında kayboldu
Çöken yola düşen iki araçtaki 12 kişi, sel sularına kapılmaktan son kurtuldu
Çöken yola düşen iki araçtaki 12 kişi, sel sularına kapılmaktan son kurtuldu
Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti
Karadeniz sele teslim! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı felç etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Ümit Dündar Mehmet Şimşek Meral Akşener
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Haluk Levent Berdan Mardini
Spor Muslera Mete Gazoz Metin Oktay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Bartın'da sağanak sele neden oldu (6) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 19:23:23. #1.15#

title