Son dakika haberi... Bartın'da sağanak sele neden oldu (6)

Son dakika gündem haberine göre BELEDİYEDEN UYARI Bartın Belediyesi ırmak kenarlarında yaşayan vatandaşları uyardı.

BELEDİYEDEN UYARI

Bartın Belediyesi ırmak kenarlarında yaşayan vatandaşları uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bölgemizde dün gece yağan aşırı yağmurla ırmak ve dere yatakları taşmış, baraj doluluk seviyesine ulaşmıştır. Meteorolojik veriler doğrultusunda yağışlar yarın ve Cuma günü de devam edecek olup, Bartın kent merkezi ve mücavir alanlardan geçen ırmak yataklarında su seviyesinin yükselecek olmasından dolayı ırmak yatağı kenarlarına yaklaşılmaması, ırmak yatağı kenarlarında ikamet eden vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemli duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar