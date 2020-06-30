Son dakika haberi | - Bartın'da kurallara uymayanlara ceza yağdı Son dakika haberleri: - Bartın'da kurallara uymayanlara ceza yağdı Bartın'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maskesiz sokağa çıkanlara toplamda 394 bin TL ceza uygulandı.

- Bartın'da kurallara uymayanlara ceza yağdı

BARTIN - Bartın'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maskesiz sokağa çıkanlara toplamda 394 bin TL ceza uygulandı.

Bartın'da Jandarma ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maskesiz sokağa çıkanlara yönelik uygulama yapıldı. Mugada, Güzelcehisar ve Büyükkızılkum sahillerinde yapılan denetimlerde vatandaşlara adeta ceza yağdı. Mugada, Güzelcehisar ve Büyükkızılkum sahillerinde maskesiz gezdikleri için 71 kişiye 63 bin 900 TL cezai işlem uygulanırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 105 kişiye de 3 bin 150'şer TL'den toplam 330 bin 750 TL cezai işlem uygulandı. Ekipler tarafından 2 gün içerisinde toplamda 394 bin 650 lira ile rekor ceza işlemi yapıldı.

Kaynak: İHA