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Son dakika haberi... Bartın'da jandarma ekiplerinden uyuşturucuya operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Bartın'da jandarma ekiplerinden uyuşturucuya operasyonu

Son dakika haberleri... Bartın'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda toz esrar, kubar esrar, meteamfetamin uyuşturucu, sentetik uyuşturucu haplar, silah ve tüfek ele geçirildi.

BARTIN (İHA) - Bartın'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda toz esrar, kubar esrar, meteamfetamin uyuşturucu, sentetik uyuşturucu haplar, silah ve tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce M.D. isimli şahsın aracında ve evinde yapılan aramalarda 380 gram toz esrar olduğu değerlendirilen madde, 200 gram kubar esrar, 5 gr meteamfetamin uyuşturucu, 19 adet sentetik uyuşturucu hap ile birlikte 2 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet uzun namlulu tüfek şarjörü ve 1 adet uzun namlulu tüfek dürbünü ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN

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