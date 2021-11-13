Evde çıkan yangında bir kişi öldü, 6 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Evde çıkan yangında bir kişi öldü, 6 kişi dumandan etkilendi

AA / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bartın'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

BARTIN (AA) - Bartın'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kutlubeydemirci köyü Çalıkoğlu Mahallesi'nde Kucık ailesinin kirada oturduğu tek katlı evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Evin yatak odasında kalan ve yatalak olduğu öğrenilen Naciye Kök'ün (88) yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında dumandan etkilenen, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden hurdacılık yapmak için kente geldikleri öğrenilen Satı (50) ve Hakan Kucık (28), Mustafa (7), Kadir (4) ve Emel Kaplan (41) ile İlyas Küçükdurna (46) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sobadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Evde çıkan yangında bir kişi öldü, 6 kişi dumandan etkilendi

Evde çıkan yangında bir kişi öldü, 6 kişi dumandan etkilendi

Evde çıkan yangında bir kişi öldü, 6 kişi dumandan etkilendi

Evde çıkan yangında bir kişi öldü, 6 kişi dumandan etkilendi

Evde çıkan yangında bir kişi öldü, 6 kişi dumandan etkilendi

Evde çıkan yangında bir kişi öldü, 6 kişi dumandan etkilendi

Evde çıkan yangında bir kişi öldü, 6 kişi dumandan etkilendi

Evde çıkan yangında bir kişi öldü, 6 kişi dumandan etkilendi

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AA / Selim Bostancı - Son Dakika Haberleri

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