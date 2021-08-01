Son dakika haberi: Bartın'da devrilen traktörün altında kalan işçi öldü
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Son dakika haberi: Bartın'da devrilen traktörün altında kalan işçi öldü

Son dakika haberi: Bartın'da devrilen traktörün altında kalan işçi öldü
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bartın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bartın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Amasra Orman İşletme Şefliğinde geçici işçi olarak çalıştığı öğrenilen Kaan Eşref Koç (25) idaresindeki traktör, Kazpınarı köyünde eğimli arazide devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, traktörün altında kalan Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Koç'un cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Son dakika haberi: Bartın'da devrilen traktörün altında kalan işçi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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