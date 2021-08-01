Son dakika haberi: Bartın'da devrilen traktörün altında kalan işçi öldü
Bir son dakika haberine göre Bartın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Bartın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Amasra Orman İşletme Şefliğinde geçici işçi olarak çalıştığı öğrenilen Kaan Eşref Koç (25) idaresindeki traktör, Kazpınarı köyünde eğimli arazide devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, traktörün altında kalan Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Koç'un cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı