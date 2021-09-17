BARTIN'DA DEMİR-ÇELİK FABRİKASINDA PATLAMA, 5 YARALI - Haberler
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BARTIN'DA DEMİR-ÇELİK FABRİKASINDA PATLAMA, 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da, demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin eritildiği kazanda meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

BARTIN'da, demir-çelik fabrikasında hurda demirlerin eritildiği kazanda meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Olay saat 07.30 sıralarında Kurtköy köyünde Organize Sanayi Bölgesindeki demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrika içindeki hurda demirlerin eritildiği kazanda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük gürültüye neden olan patlamada, kazanın etrafında çalışan 5 kişi yaralandı. Patlama sonrasında fabrikaya ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 5 kişi 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN'DA DEMİR-ÇELİK FABRİKASINDA PATLAMA, 5 YARALI

BARTIN'DA DEMİR-ÇELİK FABRİKASINDA PATLAMA, 5 YARALI

BARTIN'DA DEMİR-ÇELİK FABRİKASINDA PATLAMA, 5 YARALI

BARTIN'DA DEMİR-ÇELİK FABRİKASINDA PATLAMA, 5 YARALI
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Haber: BARTIN'DA DEMİR-ÇELİK FABRİKASINDA PATLAMA, 5 YARALI - Haberler
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