Son dakika haberi | Bartın'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı
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Son dakika haberi | Bartın'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika haberi | Bartın'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Bartın'da, dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 2 kadının, cankurtaranlar tarafından kurtarılması, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bartın'da, dalgalara kapılarak boğulma tehlikesi geçiren 2 kadının, cankurtaranlar tarafından kurtarılması, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'dan Bartın'a tatil için gelen 14 yaşındaki genç kız ve 25 yaşındaki kadın, Büyükkızılkum sahilinde serinlemek amacıyla girdikleri denizde, bir anda dalgaların arasında kalarak açığa sürüklenmeye başladı.

Genç kız ve kadının yardım çığlıkları üzerine Bartın Özel İdaresi cankurtaran ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren kişileri kıyıya çıkardı.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan genç kız ve kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişinin kurtarılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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