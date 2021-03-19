Son dakika haberleri | Bir otomobilin uçuruma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Bir otomobilin uçuruma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

19.03.2021 23:55 | Son Güncelleme: 20.03.2021 00:03

Son dakika gündem haberi... Bartın'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre İnkumu tatil beldesi yolunda F.Ç. (24) idaresindeki 34 CHL 046 plakalı otomobil, karşı yönden gelen S.K. (58) idaresindeki 67 ES 260 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrilen ve bir ağaca takılarak durabilen aracın sürücüsü S.K, bulunduğu yerden sağlık görevlileri tarafından çıkartıldı.

Kazada sürücü S.K. ile diğer otomobildeki M.A. (31) yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri | Bir otomobilin uçuruma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Bir otomobilin uçuruma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Bir otomobilin uçuruma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Bir otomobilin uçuruma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Bir otomobilin uçuruma devrildiği kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 00:04:10. #1.15#
title