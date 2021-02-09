Son dakika haberi | Bartın'da 5 yıl önceki şüpheli ölümün cinayet olduğu ortaya çıktı
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Son dakika haberi | Bartın'da 5 yıl önceki şüpheli ölümün cinayet olduğu ortaya çıktı

09.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:11
Son dakika haberi | Bartın'da 5 yıl önceki şüpheli ölümün cinayet olduğu ortaya çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Bartın'da yaklaşık 5 yıl önce köyünün yakınındaki tarlada ölü bulunan kişinin, kuzeni tarafından vurulduğu belirlendi.

Bartın'da yaklaşık 5 yıl önce köyünün yakınındaki tarlada ölü bulunan kişinin, kuzeni tarafından vurulduğu belirlendi.

2016 Ağustos ayında Özbaşı köyü Aliosmanlar Mahallesi'nde hayvanlarını otlaması için evinin yakınındaki bir tarlaya götüren ve burada kafasından vurulmuş halde bulunan Nazif Yalçınkaya'nın (36) ölümüyle ilgili olay savcılık soruşturması üzerine yeniden ele alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Nazif Yalçınkaya'nın akrabalarının ifadelerine başvurdu.

Yapılan çalışmalar neticesinde Yalçınkaya'yı kafasından av tüfeği ile vuran kişinin Tekirdağ'da yaşayan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen amcasının oğlu A.Y. (21), olduğu saptandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından aralarındaki husumetten dolayı kuzenini tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen A.Y. ile F.Y. (60), Y.Y. (64) ve R.G. (45) adliyeye sevk edildi.

A.Y, "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, şüpheli A.Y. adliye çıkışında "Annem yalan ifade vermiş." diye bağırarak jandarma aracına bindi.

3 Ağustos 2016'da hayvanlarını otlaması için tarlaya giden oğlunun eve gelmemesinden şüphelenen baba Nezir Yalçınkaya, oğlu Nazif Yalçınkaya'yı hareketsiz durumda bulmuş ve olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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