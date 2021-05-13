Son dakika haberi! BARTIN BAYRAM SABAHI HAVAYA ATEŞ ETME KAVGASINDA 3 YARALI

Son dakika haberler... BARTIN'da, Ramazan Bayramı nedeniyle havaya ateş edilmesinin ardından 2 kardeş ve çocukları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

BARTIN'da, Ramazan Bayramı nedeniyle havaya ateş edilmesinin ardından 2 kardeş ve çocukları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay sabah saatlerinde, Tabanözü köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde 2 katlı evde oturan T.Ç. (22) bayram namazı sonrasında evin önünde av tüfeği ile havaya birkaç el ateş etti. Üst katta oturan amcası A.Ç. (38), T.Ç.?ye havaya ateş açması nedeniyle tepki gösterdi. Amca yeğen arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Aile üyelerinin kavgaya karışmasıyla A.Ç (40) ve oğlu T.Ç., sopa ile A.Ç.?nin başına vurdu. Babası A.Ç.?nin başına vurulduğunu oğlu U.Ç. (17) evde bulunan av tüfeği ile evin önündeki amcası A.Ç. ile kuzeni T.Ç.?nin bacaklarına ateş ederek, yaraladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri saçmalarla bacaklarından yaralanan A.Ç. ile oğlu T.Ç. ve başına sopayla vurulması sonucu yaralanan A.Ç.'yi hastaneye kaldırdı. 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan U.Ç. köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki ormanlık alanda saklanırken bulundu. U.Ç. jandarma tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı