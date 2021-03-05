Son dakika haberi... - Barselona, yaşılar için robot bakıcıları deniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi... - Barselona, yaşılar için robot bakıcıları deniyor

05.03.2021 21:01 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:05

Edinilen son dakika haberine göre - Barselona, yaşılar için robot bakıcıları deniyor Barselona, yaşlı vatandaşların yaşam koşullarını teknoloji yoluyla iyileştirmek için bir robot bakıcı kullanmayı deniyor.

- Barselona, yaşılar için robot bakıcıları deniyor

BARSELONA - Barselona, yaşlı vatandaşların yaşam koşullarını teknoloji yoluyla iyileştirmek için bir robot bakıcı kullanmayı deniyor.

İspanya'nın Barcelona kenti yönetimi, yaşlı vatandaşlarının günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri için teknolojiden faydalanmaya çalışıyor. Belediye meclisi, robot bakıcıları hayata geçirmeye hazırlanıyor. Henüz denem aşamasında olan proje kapsamında 75 yaşında bir Barselona sakini Margarita Fernandez, yaklaşık 2 aydır "Misty" adlı robotla yaşıyor. Tek başına yaşayan Barcelona'da yaşı ilerlemiş kişiler hem robot ile arkadaşlık ediyor hem de ilaçlarını almak gibi günlük rutinini yerine getiriyor.

Robot bakıcı ile yaşayan Margarita Fernandez, "Yaptığı şeyler, yalnız yaşayan ve bir arkadaşa ihtiyaç duyan yaşlı insanlara yardım edişi ilginç. Hayatı biraz olsun keyifli hale getiriyor" dedi.

Barselona Sosyal Haklardan Sorumlu Belediye Meclisi Üyesi Laura Perez, "Gelecekte uzaktan bakım hizmetinin nasıl olabileceği ve şehirdeki yaşlıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde nasıl karşılayabileceğimiz konusunda bize bir fikir veriyor" ifadelerini kullandı.

Barcelona Belediye Meclisi yıl sonuna kadar 50 eve daha robot bakıcı sağlamayı hedefliyor.

Son dakika haberi... - Barselona, yaşılar için robot bakıcıları deniyor
Son dakika haberi... - Barselona, yaşılar için robot bakıcıları deniyor
Son dakika haberi... - Barselona, yaşılar için robot bakıcıları deniyor
Son dakika haberi... - Barselona, yaşılar için robot bakıcıları deniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Caner Erkin Hakan Kutlu Emre Taşdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... - Barselona, yaşılar için robot bakıcıları deniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 21:05:53. #1.16#
title