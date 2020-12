Son dakika haberi | Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Turgutlu ilçesi Çıkrıkçı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Motosikletiyle E-96 karayolu üzerinde seyir halinde olan İrfan Can (66), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada motosikletten savrularak şarampole düşen İrfan Can, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Can, doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı