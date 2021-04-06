Son Dakika | Barışmak için bir araya gelen iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı
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Son Dakika | Barışmak için bir araya gelen iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Barışmak için bir araya gelen iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde, barışmak için bir araya geldikleri iddia edilen iki aile arsında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Barışmak için bir araya gelen iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, barışmak için bir araya geldikleri iddia edilen iki aile arsında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Zafertepe Mahallesi 536 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dün iki aile çocukları arasında kavga çıktı. Bugün akşam saatlerinde ise barışmak için bir araya gelen aile bireyleri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateşin ardından Burhan B. (21), Ramazan Y. (44), Serkan İ. (32), Zübeyde B. (22), Muhammed B. ve Hamide B, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmaların ardından yaralandılar. Çevredeki araçlara da isabet eden silahlı kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi

2 kişinin hayati tehlikesi bulunuyor

Ambulanslara alınan yaralılardan Muhamed B., Zübeyde B., Hamide B., Ramazan Y., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Burhan B. ve Serkan İ. İse Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Muhammed B., ve Hamide B'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Hastaneye akın eden yaralıların yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

Öte yandan, kalabalık grup içerisinde olaya karıştığı ileri sürülen şüphelilerden Ali İ., ve Muhammed İ., polis ekiplerince suç aletleri pompalı tüfeklerin yanı sıra bıçaklar ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Son Dakika | Barışmak için bir araya gelen iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı
Son Dakika | Barışmak için bir araya gelen iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı
Son Dakika | Barışmak için bir araya gelen iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı
Son Dakika | Barışmak için bir araya gelen iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı
Son Dakika | Barışmak için bir araya gelen iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

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