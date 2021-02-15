Son dakika haberi | Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Sefa Fındık'ın adı Tokat'ta öğrenim gördüğü okula verildi
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Son dakika haberi | Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Sefa Fındık'ın adı Tokat'ta öğrenim gördüğü okula verildi

15.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:17
Son dakika haberi | Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Sefa Fındık'ın adı Tokat'ta öğrenim gördüğü okula verildi

Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatı'nda 2019 yılında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın adı, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi Kuşçu köyünde öğrenim gördüğü okula verildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda 2019 yılında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın adı, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi Kuşçu köyünde öğrenim gördüğü okula verildi.

Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, Kuşçu Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'na Şehit Sefa Fındık'ın adının verilmesi dolayısıyla düzenlenen törende, şehitlerle ilgili en önemli görevlerinin onları gönüllerde yaşatmak ve unutmamak olduğunu söyledi. Yeşilyurt, "Özellikle bu okulun öğrencileri, isim değiştikten sonra daha bilinçli olacaksınız. Sefa abiniz sizin abinizdir, o da bu sıralarda büyüdü. Ona da borcunuz var. O borcunuzu ödemek için daha çok çalışacaksınız ve ülkemizi daha üst seviyelere getireceksiniz." dedi.

Yeşilyurt, okula şehidin adının verilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vali Ozan Balcı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Şehidin babası İsmail Fındık da emeği geçenlere teşekkür ederek, okula oğlunun isminin verilmesinin kendilerini çok duygulandırdığını ve gururlandığını belirtti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Yeşilyurt, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ve şehidin babası tarafından binaya Şehit Sefa Fındık İlkokulu ve Ortaokulu tabelası asıldı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak ile öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Sarıcan

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