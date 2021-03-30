Son dakika haberi! Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bir ilkokulun onarımı için protokol imzalandı
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Son dakika haberi! Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bir ilkokulun onarımı için protokol imzalandı

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bir ilkokulun onarımı için protokol imzalandı

Son dakika gündem haberi... Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da bulunan Zeynel İlkokulunun onarımı için Şanlıurfa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar İnsani Yardımlaşma Derneği arasında protokol imzalandı.

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Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da bulunan Zeynel İlkokulunun onarımı için Şanlıurfa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar İnsani Yardımlaşma Derneği arasında protokol imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen ve Vali Abdullah Erin'in de katıldığı törende, Barış Pınarı Harekatı Eğitim Koordinatörü İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer ile Proje Yürütücüsü Ensar İnsani Yardımlaşma Derneği Temsilcisi Hayal Elhayal protokole imza attı.

Bakım ve onarım maliyeti Baitulmaal İnsani Yardım Kuruluşu tarafından sağlanacak Zeynep İlkokulunun boyanması, kapı pencerelerinin değişimi, zeminin fayans yapılması, çatı onarımı, elektrik ve sıhhi tesisatı ve bahçe düzenleme işleri Ensar İnsani Yardımlaşma Derneği tarafından yaptırılacak.

Daha önce de Tel Abyad ve Rasulayn'da insani yardım faaliyetlerinde bulunarak 17 derslikli Ayn Arus İlkokulu, 13 derslikli Hamam Türkmen Cenubi İlkokulu ve 6 derslikli Nskım Okulunun onarımını gerçekleştiren Ensar İnsani Yardımlaşma Derneği, 4 bin litre mazot bağışında bulunmuş, 3 su kuyusu açılmasını sağlamış ve 69 yetim öğrenciye burs vermişti.

Ensar İnsani Yardımlaşma Derneğinin, bölgedeki Atşana ve Ali Bajli Vusta ilkokullarının onarımı ile 15 okula su kuyusu açmayı planladığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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