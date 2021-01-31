Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı eğitimlere devam ediliyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) karşı eğitimlere devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) karşı eğitimlere devam edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı eğitimlere devam ediyoruz. METİ timlerimiz, 63 okuldaki 8 bin 947 öğrenci ve 388 öğretmene mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay