Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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