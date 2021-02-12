Son dakika haberi | Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi | Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

12.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:10
Son dakika haberi | Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bir son dakika haberine göre Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir saldırı ve sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği belirtildi.

Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 teröristin, bölgede her türlü tedbiri alan Türk komandolarınca etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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