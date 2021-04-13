Son dakika haberi | Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay