Son dakika haberi | Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi | Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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