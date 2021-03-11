ZONGULDAK Alev alan baraka kullanılmaz hale geldi
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ZONGULDAK Alev alan baraka kullanılmaz hale geldi

11.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:28

Alev alan baraka kullanılmaz hale geldiZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde barakada çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Alev alan baraka kullanılmaz hale geldi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde barakada çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Yangın, öğle saatlerinde Belen Yenimahalle'de meydana geldi. Evinin önünde bulunan barakadaki sobayı yakıp evine dönen Erdem M.(28), bir süre sonra barakanın alev topuna döndüğünü gördü. Babasının barakada olduğunu düşünen Erdem M., yanan barakaya girmeye çalıştı. Erdem M. bu sırada yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın, kısa süre sonra söndürüldü. Erdem M., ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Baraka ise kullanılmaz hale geldi.

ZONGULDAK Alev alan baraka kullanılmaz hale geldi
ZONGULDAK Alev alan baraka kullanılmaz hale geldi
ZONGULDAK Alev alan baraka kullanılmaz hale geldi
ZONGULDAK Alev alan baraka kullanılmaz hale geldi
ZONGULDAK Alev alan baraka kullanılmaz hale geldi
ZONGULDAK Alev alan baraka kullanılmaz hale geldi
ZONGULDAK Alev alan baraka kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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