Son dakika haberi | Baraka yangın sonucu küle döndü

Bir son dakika haberine göre BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, bir hayvan çiftliğindeki barakada unutulan elektrikli ısıtıcı, yangına neden oldu.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, bir hayvan çiftliğindeki barakada unutulan elektrikli ısıtıcı, yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, baraka küle döndü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesi, Süpürgelik mevkiinde Kadir Ulutaş'a ait hayvan çiftliğinde bulunan barakada meydana geldi. Prize takılı haldeki elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirlenen yangın, bir anda barakayı sardı. Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangın nedeniyle baraka küle dönerken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY