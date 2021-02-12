Son dakika haberi... Baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü
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Son dakika haberi... Baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü

12.02.2021 19:14 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:18

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Bafra ilçesinde baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, Kolay mevkisinde Derbent Baraj Gölü'ne devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan pikaptaki 4 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi... Baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü
Son dakika haberi... Baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü
Son dakika haberi... Baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü
Son dakika haberi... Baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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