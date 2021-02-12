Son dakika haberi... Baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü
12.02.2021 19:14 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:18
Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'un Bafra ilçesinde baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, Kolay mevkisinde Derbent Baraj Gölü'ne devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan pikaptaki 4 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralı ise hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol