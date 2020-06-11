Son dakika haberi | Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı Son dakika haberi... Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 5 Haziran biten haftada 14 milyar 469 milyon 45 bin lira arttı.

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 5 Haziran biten haftada 14 milyar 469 milyon 45 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 5 Haziran ile biten haftada 14 milyar 469 milyon 45 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 3 trilyon 67 milyar 96 milyon 888 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 5 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,47, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 19,58 yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA