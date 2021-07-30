Bangladeş'teki sel felaketinde can kaybı 20'ye yükseldi
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Bangladeş'teki sel felaketinde can kaybı 20'ye yükseldi

Bangladeş'teki sel felaketinde can kaybı 20'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Bangladeş'te hafta başından bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelan felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak ülkeye sığınan Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı mülteci kampının da bulunduğu Cox's Bazar'da hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Bölge yetkilisi Mamunur Rashid, "Cox's Bazar bölgesindeki selde yaklaşık 306 bin kişi mahsur kaldı. En az 70 köy sel suları altında kaldı. Sel ve toprak kaymalarında 6'sı Arakanlı Müslüman mülteci de dahil olmak üzere en az 20 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Yerel yetkililer ayrıca, yaklaşık 36 bin kişinin tahliye edilerek okullara ve barınaklara yerleştirildiğini belirtti.

(İHA)

Bangladeş'teki sel felaketinde can kaybı 20'ye yükseldi
Bangladeş'teki sel felaketinde can kaybı 20'ye yükseldi
Bangladeş'teki sel felaketinde can kaybı 20'ye yükseldi
Bangladeş'teki sel felaketinde can kaybı 20'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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