Bangladeş'teki Rohingya mülteci kampında yangın
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Bangladeş'teki Rohingya mülteci kampında yangın

22.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:04

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Rohingya mülteci kampında çıkan yangında yüzlerce çadır yandı.

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Rohingya mülteci kampında çıkan yangında yüzlerce çadır yandı. Yetkililer, can kaybı olup olmadığı konusunda açıklama yaptı.

Cox's Bazar bölgesindeki Rohingya mülteci kampında, bugün öğleden sonra yangın çıktı. Alevler, kısa sürede birbirine bitişik olan çok sayıda sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. 

Yetkililer can kaybı olup olmadığı konusunda açıklama yapmazken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Bu arada, Rohingya mülteci kampında, 15 Ocak'ta çıkan yangında 550 çadır zarar görmüştü. Yangında yaklaşık 3 bin 500 Arakanlı Müslüman'ın çadırlarını ve eşyalarını kaybettiğini açıklamıştı. 


Bangladeş'teki Rohingya mülteci kampında yangın
Bangladeş'teki Rohingya mülteci kampında yangın
Bangladeş'teki Rohingya mülteci kampında yangın
Bangladeş'teki Rohingya mülteci kampında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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