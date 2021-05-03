Son dakika haberi... Bangladeş'te tekne gemiye çarptı: 26 ölü
Son dakika haberi: Bangladeş'te teknenin yük gemisine çarpması sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi.
Bangladeş'te teknenin yük gemisine çarpması sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi.
Dhaka Tribune'de yer alan habere göre, Padma Nehri'nde çok sayıda yolcunun bulunduğu tekne, kum taşıyan yük gemisine çarptı.
Madaripur bölgesi polis yetkilisi Miraç Hüseyin, kazada 26 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu bildirdi.
Hüseyin, ekipler tarafından kurtarılan 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz