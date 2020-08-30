Son dakika haberi | Bangladeş'te son 24 saatte 1897 yeni koronavirüs vakası
Gelen son dakika haberlerine göre Bangladeş'te son 24 saatte 1897 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
30.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 30.08.2020 14:29
Bangladeş'te son 24 saatte 1897 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 310 bin 822'ye ulaştı.
Bangladeş'te son 24 saatte 1897 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 310 bin 822'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42 artarak toplamda 4 bin 248'e çıktı.
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Kaynak: DHA