Son dakika haberi: Bangladeş'te mülteci kampında meydana gelen heyelanda 5 Arakanlı Müslüman öldü
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Son dakika haberi: Bangladeş'te mülteci kampında meydana gelen heyelanda 5 Arakanlı Müslüman öldü

Son dakika haberi: Bangladeş'te mülteci kampında meydana gelen heyelanda 5 Arakanlı Müslüman öldü
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Bangladeş'te, Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kampta meydana gelen toprak kayması nedeniyle 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Bangladeş'te, Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kampta meydana gelen toprak kayması nedeniyle 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, Myanmar'dan gelen 1 milyondan fazla mültecinin barındığı güney Bangladeş'teki bir kampta şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda, en az 5 mültecinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Mültecilerden sorumlu hükümet yetkilisi Shamsud Douza, bir çocuğun da Ukhiya'daki su kanalında kaybolduğunu söyledi.

Bangladeş Meteoroloji Ofisi, gelecek haftalarda bölgeye daha fazla yağışın düşeceğini tahmin ediyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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