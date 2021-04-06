Son dakika haberi | Bangladeş'te Kovid-19 önlemleri protestosunda bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında çıkan arbedede polisin ateş açmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında çıkan arbedede polisin ateş açmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Strait Times gazetesinin haberine göre, ülkede son zamanlarda artan Kovid-19 vakalarının ardından dün ilan edilen salgınla mücadele kapsamındaki sokağa çıkma yasağı, başkent Dakka'nın Saltha bölgesinde protesto edildi.

Yasağın uygulanmaya başlanmasının ardından polisin bir marketi denetlemesi sırasında yasağa uymayan bir kişiyi yaraladığı iddiası üzerine protestoculardan bir grup akşam saatlerinde taş ve tuğlalarla bölgedeki polis karakoluna saldırdı.

Polisin, protestocularla yaşanan arbede sırasında ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Son haftalarda vaka sayılarının yükselişe geçtiği Bangladeş'te dün 1 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Yasak kapsamında 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkılamayacağı, bu saatlerde, alışveriş merkezleri ile mağazaların kapatılacağı, toplu taşıma hizmetlerinin durdurulacağı, bankaların da günde 2,5 saatten fazla hizmet vermeyeceği belirtilmişti.

Bangladeş'te dün itibarıyla toplam vaka sayısı 644 bin 439'a, ölü sayısı 9 bin 318'e çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı