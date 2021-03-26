Son dakika haberi: Bangladeş'te Hindistan Başbakanı Modi karşıtı gösterilerde en az 4 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Bangladeş'te, Hindistan Başbakanı Narendra Modi karşıtı gösterilerde en az 4 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bangladeş'te, Hindistan Başbakanı Narendra Modi karşıtı gösterilerde en az 4 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, güneydoğu liman kenti Chittagong'da, Modi'nin ülkeye ziyaretini protesto etmek için toplanan ülkenin en büyük cemaatlerinden Hefazat-e-İslam mensubu yüzlerce kişi, polisle çatıştı.

Polis, yola kurulan barikatları aşmaya çalışan protestocularla çıkan çatışmada en az 4 kişinin öldüğünü, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Görgü tanıkları, polisin göstericilere copla müdahale ettiği, grubu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiler de kullandığını ifade etti.

Öte yandan, sivil kıyafetli yüzlerce kişinin de sopalarla grubu hedef aldığı iddia edilirken, göstericilerin de bölgedeki çok sayıda aracı ateşe verdiği ve polise taşla saldırdığı kaydedildi.

Modi, Bangladeş'in 50. bağımsızlık yıldönümü ve kurucu lideri Şeyh Mujibur Rahman'ın 100. doğum yıldönümü törenlerine katılmak üzere 2 günlük ziyaret için bugün sabah saatlerinde başkent Dakka'ya indi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın