Son dakika haberi... Bangladeş'te gıda fabrikasında yangın: En az 52 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Bangladeş'te gıda fabrikasında yangın: En az 52 ölü Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında bulunan gıda fabrikasında çıkan yangında en az 52 kişi hayatını kaybetti.