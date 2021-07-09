Son dakika haberi... Bangladeş'te gıda fabrikasında yangın: En az 52 ölü
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Son dakika haberi... Bangladeş'te gıda fabrikasında yangın: En az 52 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Bangladeş'te gıda fabrikasında yangın: En az 52 ölü Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında bulunan gıda fabrikasında çıkan yangında en az 52 kişi hayatını kaybetti.

- Bangladeş'te gıda fabrikasında yangın: En az 52 ölü

DAKKA - Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında bulunan gıda fabrikasında çıkan yangında en az 52 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarında bulunan bir gıda fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı. Yangında en az 52 kişi hayatını kaybederken 30'den fazla kişi yaralandı.

Bazı işçiler üst katlardaki pencerelerden atlayarak alevlerden kaçmaya çalıştı. Fabrikada hala mahsur kalan işçilerin olduğu açıklandı. İşçilerin yakınları fabrikanın önünde toplanırken, yangının nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Öte yandan, yangını sündürme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi... Bangladeş'te gıda fabrikasında yangın: En az 52 ölü
Son dakika haberi... Bangladeş'te gıda fabrikasında yangın: En az 52 ölü
Son dakika haberi... Bangladeş'te gıda fabrikasında yangın: En az 52 ölü
Son dakika haberi... Bangladeş'te gıda fabrikasında yangın: En az 52 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bangladeş'te fabrikada çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te fabrikada çıkan yangında 49 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bangladeş'te gıda ve içecek fabrikasında dün çıkan yangında en az 49 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Son dakika haber: Bangladeş'te gıda ve içecek fabrikasında dün çıkan yangında en az 49 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Son Dakika: Bangladeş'te fabrika yangını! En az 50 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Bangladeş'te fabrika yangını! En az 50 kişi yaşamını yitirdi
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