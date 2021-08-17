Son dakika haberi... Bangladeş'te bu yıl 25 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Bangladeş'te bu yıl 25 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Bangladeş'te bu yıl 25 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bangladeş'te bu yıl dang humması nedeniyle 5'i çocuk 25 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te bu yıl dang humması nedeniyle 5'i çocuk 25 kişi hayatını kaybetti.

Dhaka Tribune'ün, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, yıl başından bu yana çoğu başkent Dakka'dan olmak üzere 6 bin 321 kişinin dang hummasına yakalandığı belirtildi.

Dang humması nedeniyle temmuz ayında 12, bu ay 13 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, söz konusu 25 kişiden 5'inin çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 vakalarındaki artış, dang hummasıyla mücadeleyi zorlaştırdı

Açıklamada, dang hummasının yanı sıra son dönemde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığına da dikkat çekildi.

Bu durumun dang hummasıyla mücadeleyi zorlaştırdığına işaret edilen açıklamada, hastalıkla mücadele için ayrı hastaneler oluşturulmasının planlandığı belirtildi.

Bangladeş'te yıl başından bu yana dang hummasına yakalanan 6 bin 321 kişiden 5 bin 264'ü sağlığına kavuştu.

Dang humması

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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