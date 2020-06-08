Son dakika haberi! Bangladeş'te asırlık kadın Kovid-19'u yendi Son dakika haberine göre Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 100 yaşındaki kadın iyileşti.

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 100 yaşındaki kadın iyileşti.

Yaşlı kadının torunu Muhammed Nasim Bhuiyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gopalganj bölgesinde yaşayan anneannesi Khobirunnesa'nın mayıs ayında Kovid-19'a yakalandığını ve başkent Dakka'da bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bhuiyan, anneannesinin kalp rahatsızlığı ve cilt kanseri olmasına rağmen bu yaşta Kovid-19'u yendiğini kaydetti.

Çinli tıp uzmanları Dakka'da

Öte yandan Çinli tıp uzmanlarından oluşan 10 kişilik ekip, başkent Dakka'ya ulaştı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çinli ekibin, 22 Haziran'a kadar ülkede kalacağı, Kovid-19 salgını ile mücadeledeki tecrübelerini Bangladeşli meslektaşlarıyla paylaşacakları kaydedildi.

Kovid-19 vaka sayısı 68 bin 504 olan ülkede, 930 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA