Son dakika haberi | Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların lideri Ullah'ın öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi | Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların lideri Ullah'ın öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların lideri Ullah'ın öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki mülteci kampında Arakanlı Müslümanların lideri Mohib Ullah'ın öldürülmesiyle ilgili olarak dört şüpheli tutuklandı.

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki mülteci kampında Arakanlı Müslümanların lideri Mohib Ullah'ın öldürülmesiyle ilgili olarak dört şüpheli tutuklandı.

Polisin AA'ya yaptığı açıklamada, cinayetle ilgili yakalanan dört zanlının Arakan topluluğuna mensup olduğu kaydedildi.

Bölge polis müfettiş yardımcısı Rafiqul İslam, zanlıların cuma gecesi ile cumartesi sabahı arasında Cox's Bazar'daki mülteci kamplarında yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

Araştırmalarının devam ettiğini belirten İslam, "Gerçek suçluları yakaladığımızdan ve hiçbir masumun zarar görmediğinden emin olmak için çok dikkatli davranıyoruz." dedi.

Arakan Rohingya Barış ve İnsan Hakları Derneği (ARSPH) Başkanı Mohib Ullah, 29 Eylül'de Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Kutupalong kampında öldürülmüştü.

Beyaz Saray'a davet edilen ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinde konuşan Mohib Ullah, Arakanlı Müslümanların en yüksek profilli savunucularındandı.

Arakanlıların sorunlarını dünyaya duyurmaya çalışan Ullah'ın, Bangladeş'teki mülteci kamplarında cinayet, tecavüz ve kundaklama gibi hadiseler konusunda uluslararası araştırmacılara bilgi sağladığı biliniyordu.

AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi | Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların lideri Ullah'ın öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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