Son dakika haberi... Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 3'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 3'e yükseldi

Son dakika güncel haberi: Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Son dakika haberi... Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 3'e yükseldi
09.06.2020 21:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:41

Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesinde Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Sığınmacı Yardım ve Rehabilitasyon Komisyonu sağlık koordinatörü Abu Taha Bhuiyan, Arakanlı Müslümanların kaldığı Ukhiya'daki kamplarda 58 ve 70 yaşındaki 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece bu kamplarda Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Arakanlıların sayısı 3'e yükseldi.

Kamplardaki 5 Arakanlı Müslümanda daha Kovid-19'a rastlandığını ve dün itibarıyla toplam vaka sayısının 35'e yükseldiğini bildiren Bhuiyan, virüse yakalanan 2 Arakanlı'nın da iyileştiğini ifade etti.

Bhuiyan ay başında Arakanlı Müslümanların kamplarında Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini duyurmuş ve 31 Mayıs'ta 71 yaşındaki bu kişinin Kovid-19 sebebiyle öldüğünü bir önceki gece öğrendiklerini söylemişti.

Kamplardaki ilk Kovid-19 vakası 14 Mayıs'ta tespit edilmiş, sayı bir haftada çift haneli rakamlara ulaşmıştı.

İnsan hakları örgütleri ve uzmanlar, "yoğun nüfuslu" mülteci yerleşim birimlerinde virüsün hızlı yayılım göstereceği uyarısında bulunmuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Haber
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu
Eski F.Bahçeli'nin satın almak istediği kulüp, mahkeme kararıyla küme düşmekten kurtuldu
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için üçüncü cenaze töreni düzenlendi
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Eski eşinin iş yerine giden koca, çalışanların telefonlarını toplayıp talihsiz kadını yaraladı
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Ortaköy'de meydana gelen yol çökme anının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Genç kızın, İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuduğu anları diğer sürücüler kaydetti
Genç kızın, İstanbul trafiğinde ölüme meydan okuduğu anları diğer sürücüler kaydetti
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
'Görünmez Adam'a bir adım daha yaklaşıldı! Bilim insanları şeffaf insan hücresi üretti
"Görünmez Adam"a bir adım daha yaklaşıldı! Bilim insanları şeffaf insan hücresi üretti
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
Demet Özdemir, bikinili pozunu 'Kavuştuk' notuyla paylaştı
Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Sibel Can Fatma Girik İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Metin Oktay Lionel Messi Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Temmuz Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 3'e yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 22:16:05. #1.15#
title