Son dakika haberi... Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede istihbari çalışmalar neticesinde 2 kişinin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda, 102 gram metamfetamin ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 435 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.