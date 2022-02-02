Son dakika haberi... Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haberi... Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA, İlkan Toprak - Güncel
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Son dakika haberi... Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haberler... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede istihbari çalışmalar neticesinde 2 kişinin üzerinde ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda, 102 gram metamfetamin ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 435 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / İlkan Toprak - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Balıkesir, Güncel, Haber

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