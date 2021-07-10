Son dakika haberi: Bandırma'da şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Bandırma'da şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi

Son dakika haberi: Bandırma'da şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberleri... AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığı bir otelde düzenlediği kahvaltıda gaziler ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığı bir otelde düzenlediği kahvaltıda gaziler ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Övünç Madalyası ile ödüllendirilen Suriye –Elbab Gazisi Uzman Çavuş Rıza Gül'e (34) AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, üzerinde "Allah" yazan bir tablo hediye etti. Gazi Rıza Gül de tablo için teşekkür ederek "Bu ülke için seve seve canlarını veren şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz olduğu sürece hiç kimse bu vatanı bölemeyecek." dedi.

Kahvaltıda bir konuşma yapan Mehmet Doğan "Bugün şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldik. Pandemi koşullarından dolayı bu buluşma biraz uzadı. Konuklarımızın sıkıntılarını dinlemek için buluştuk. Bandırma'da Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne bir bina kazandırmak amacındayız. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz bu talebimizi en kısa zamanda yerine getireceğini söyledi." dedi.

Dernek Başkanı Ecevit Karakoyun da dernek çatısı altında 34 şehit ailesi 26 gazinin bulunduğunu aktararak şunları söyledi: "Gözlerini kırpmadan vatanı için canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Bandırma ve çevresinde Çanakkale'de şehit olan resmi kayıtlı 325 şehidimiz bulunuyor. Dernek olarak Çanakkale ve Kore'de şehit olanları gösteren bir albüm yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Bandırma'da şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 13:55:49. #1.15#

title