Son dakika haberi: Bandırma'da şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi

Son dakika haberleri... AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığı bir otelde düzenlediği kahvaltıda gaziler ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığı bir otelde düzenlediği kahvaltıda gaziler ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Övünç Madalyası ile ödüllendirilen Suriye –Elbab Gazisi Uzman Çavuş Rıza Gül'e (34) AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, üzerinde "Allah" yazan bir tablo hediye etti. Gazi Rıza Gül de tablo için teşekkür ederek "Bu ülke için seve seve canlarını veren şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz olduğu sürece hiç kimse bu vatanı bölemeyecek." dedi.

Kahvaltıda bir konuşma yapan Mehmet Doğan "Bugün şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldik. Pandemi koşullarından dolayı bu buluşma biraz uzadı. Konuklarımızın sıkıntılarını dinlemek için buluştuk. Bandırma'da Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne bir bina kazandırmak amacındayız. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz bu talebimizi en kısa zamanda yerine getireceğini söyledi." dedi.

Dernek Başkanı Ecevit Karakoyun da dernek çatısı altında 34 şehit ailesi 26 gazinin bulunduğunu aktararak şunları söyledi: "Gözlerini kırpmadan vatanı için canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Bandırma ve çevresinde Çanakkale'de şehit olan resmi kayıtlı 325 şehidimiz bulunuyor. Dernek olarak Çanakkale ve Kore'de şehit olanları gösteren bir albüm yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen