Son dakika haberi: "Balyoz" kumpasında yer alan eski hakim ve savcıların yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı

Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılandığı davanın...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Balyoz" soruşturması ve davasında görev alan 50 eski hakim ve savcının, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", "görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yargılandığı davanın ilk celsesi tamamlandı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, müştekilerin kimliklerinin tespitinin ardından Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu, savunma için sanıklara söz verdi.

Balyoz iddianamesini hazırlayanlardan eski savcı Mehmet Ergül, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

İki savcının soruşturmadan alınmasının ardından kendisinin görevlendirildiğini belirten Ergül, iddianamede imzası bulunan dört savcıdan biri olduğunu aktardı.

Kimseyi tutuklamaya sevk etmediğini, gözaltı ve yakalama kararı vermediğini ileri süren Ergül, dosyayı inceledikten sonra tutuklamaların hatalı olduğunu diğer savcılara söylediğini, tutukluların tahliyesini istediğini savundu.

Müştekilerin ve avukatların sorusu üzerine Ergül, iddianamenin genel kısımlarının yer aldığı ilk 100 sayfalık bölümünü kendisinin hazırladığını, sanıklar hakkındaki suç nitelendirmesini ise diğer savcıların yaptığını bildirdi.

Sanık Ergül, iddianamenin içine sinmediğini, diğer savcıların tutuklama yönünde görüş bildirdiğini, kendisinin de buna katılmadığını öne sürdü.

Söz alan bazı müştekilerin avukatı Hüseyin Ersöz, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığını ifade etti.

Sanık Ergül'ün savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, diğer sanıkların beyanlarının alınması için duruşmayı 24 Mayıs'a bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ