Son dakika haberi! Balonlarla süslenen jandarma araçlarıyla "Tim Jandarma" filmini izlemeye gittiler - Haberler
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Son dakika haberi! Balonlarla süslenen jandarma araçlarıyla "Tim Jandarma" filmini izlemeye gittiler

Son dakika haberi! Balonlarla süslenen jandarma araçlarıyla
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Bolu'nun Mengen ilçesinde balonlarla süslenen jandarma araçlarıyla sinema salonuna götürülen anasınıfı öğrencileri, Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlatılan "Tim Jandarma" çizgi filmini izledi.

MENGEN, BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde balonlarla süslenen jandarma araçlarıyla sinema salonuna götürülen anasınıfı öğrencileri, Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlatılan "Tim Jandarma" çizgi filmini izledi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Mengen Kaymakamlığınca, jandarmanın sevdirilmesi ve görevlerinin tanıtılması amacıyla ilçede anaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Mengen İlçe Jandarma Komutanlığında bir araya gelen öğrencilerden bazıları, jandarma yeleği giyerek ekiplerin göreve çıkışını sinema faaliyetine uyarlayarak canlandırdı.

Daha sonra balonlarla süslenen jandarma araçlarına binen 100 anaokulu öğrencisi ve 13 öğretmen, sinema salonuna götürüldü.

Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlatılan "Tim Jandarma" çizgi filmini izleyen minik öğrencilere, çeşitli ikramlar verildi, jandarma ile bilim ve çocuk dergileri ve çeşitli broşürler dağıtıldı.

Etkinliğe katılan Mengen Kaymakamı Ekrem Ender Ergün de öğrencilerle pasta kesti.

Son dakika haberi! Balonlarla süslenen jandarma araçlarıyla Tim Jandarma filmini izlemeye gittiler

Son dakika haberi! Balonlarla süslenen jandarma araçlarıyla Tim Jandarma filmini izlemeye gittiler

Son dakika haberi! Balonlarla süslenen jandarma araçlarıyla Tim Jandarma filmini izlemeye gittiler

Son dakika haberi! Balonlarla süslenen jandarma araçlarıyla Tim Jandarma filmini izlemeye gittiler

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AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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