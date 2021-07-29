Son dakika haberi | Balkonunda Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Balkonunda Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Son dakika haberi | Balkonunda Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Yalova'da evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı.

Yalova'da evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ve Termal İlçe Jandarma Komutanlığı, Akköy'de bir şahsın evinin balkonunda Hint keneviri yetiştirdiği istihbaratını aldı. Operasyonda U.Y. gözaltına alındı. Şahsın balkonunda saksıda 4 kök Hint keneviri ve bir miktar kubar esrar ele geçirildi. - YALOVA

Son dakika haberi | Balkonunda Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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