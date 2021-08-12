Son Dakika | Balkondan düşen çocuk yaralandı
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Son Dakika | Balkondan düşen çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Balkondan düşen çocuk yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2. Katın balkonunda düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Balkondan düşen çocuk yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2. Katın balkonunda düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay Fatih mahallesi Erdoğdu sokakta bulunan 3 katlı binanın 2. Katında meydana geldi. 3 yaşındaki Ecrin D.,Balkona oynamaya çıktı. Balkon korumalarına tırmanan çocuk, dengesini kaybederek boşluğa düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen çocuk yaralandı. Çocuğun ağlama seslerini duyan ailesi yardımına koştular. Yaralı çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sol kolu kırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Dakika | Balkondan düşen çocuk yaralandı
Son Dakika | Balkondan düşen çocuk yaralandı
Son Dakika | Balkondan düşen çocuk yaralandı
Son Dakika | Balkondan düşen çocuk yaralandı
Son Dakika | Balkondan düşen çocuk yaralandı
Son Dakika | Balkondan düşen çocuk yaralandı
Son Dakika | Balkondan düşen çocuk yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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